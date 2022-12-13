СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей

Пострадало не менее 10 человек.

Местные СМИ сообщили о том, что на территории Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей. Соответствующей информацией поделился телеканал HNK, который опубликовал в социальных сетях кадры с места событий. Специалисты объяснили, что на скоростной дороге Кэйнава, расположенной в префектуре Нара вблизи города Касихара, столкнулись несколько десятков транспортных средств. На текущий момент известно о том, что госпитализация потребовалась не менее десяти людям. Инцидент зафиксирован в районе 09:45 утра по местному времени (в 03:45 утра по времени Москвы). Согласно информации от правоохранительных органов, предположительно, водитель грузового автомобиля врезался сзади в легковой автомобиль, который стоял на светофоре у съездк с трассы. В результате столкновения легковушка протаранила впереди стоящую машину после чего образовалась цепная реакция. В итоге повреждения получили около 20 автомобилей.

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Фото и видео: HNK