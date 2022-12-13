Глава МВД Франции: неизвестный ранил ножом несколько человек на вокзале в Париже

Злоумышленник ранен ответным огнем полиции, он задержан.

Глава министерства внутренних дел Франции рассказал о том, что неизвестный преступник ранил ножом несколько человек на Северном вокзале в Париже. Сведения подтвердил также местный вице-президент по транспорту в регионе О-де-Франс Франк Дерсен. По информации от правоохранительных органов, на текущий момент известно о шести пострадавших и, возможно, шести погибших. Мотивы нападения на них сейчас устанавливаются. Полиция уточнила, что злоумышленник был нейтрализован ответным огнем со стороны оперативников. Ранее журналисты из издания Le Parisien сообщили о том, что преступник легко ранен. Движение поездов с вокзала было нарушено в связи с произошедшим, о чем пассажиров проинформировал региональный железнодорожный оператор TER Hauts-de-France.

Движение транспорта нарушено при выезде и прибытии из вокзала Северный, Париж. Полиция открыла огонь по угрожающему человеку, который, предположительно, ранил пассажиров на Северном вокзале. пост в соцсети компании

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Фото и видео: YouTube / BFMTV