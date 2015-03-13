В Петербурге произошло почти полсотни ДТП с участием животных

В Ленинградской области подобных ДТП произошло 441.

За текущий год в Петербурге произошло 49 аварий с участием животных. В одной из них погиб человек, еще один был ранен. Об этом 22 декабря рассказали в ГИБДД, пишет "МК в Петербурге".

В Ленинградской области подобных ДТП произошло 441. В 17 из них три человека погибли, а еще 19 получили ранения. В Росприроднадзоре порекомендовали учитывать особенности поведения некоторых животных. Так, зайцы, косули и олени, оказавшись в пучке света фар, не могут выбраться из него самостоятельно. Поэтому, как правило, они продолжают движение, если свет застиг их в этот момент. Поэтому водителю лучше остановиться и приглушить фары, чтобы зверь смог уйти с дороги.

Ранее биолог рассказал о гоне кабанов под Петербургом. Как отметил эксперт, самцы кабанов (секачи), как правило, живут поодиночке. Они присоединяются к стаду исключительно во время гона, чтобы продолжит свой род.

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