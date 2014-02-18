Биолог рассказал о гоне кабанов под Петербургом

Животные находятся в условиях матриархата.

Под Петербургом начался сезон гона у кабанов. Подробности о процессе привёл биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Как отметил эксперт, самцы кабанов (секачи), как правило, живут поодиночке. Они присоединяются к стаду исключительно во время гона, чтобы продолжит свой род.

В стаде кабанов царит матриархат: во главе стоит самка, которая направляет взрослых детей. Несколько семей могут объединиться в одну стаю. При присоединении секача к стаду наступает двойное управление и образуется гарем, в котором кабан охраняет своих "невест".

В ходе гона самцы теряют около трети массы своего тела, при этом у самок, наоборот, усиленный аппетит.

Ранее биолог Павел Глазков предупредил петербуржцев о возможном падении деревьев в районе реки Оккервиль, где живут бобры.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)