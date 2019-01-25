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Биолог Павел Глазков предупредил петербуржцев о возможном падении деревьев в районе реки Оккервиль, где живут бобры
Сегодня, 19:19
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Биолог Павел Глазков предупредил петербуржцев о возможном падении деревьев в районе реки Оккервиль, где живут бобры

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Животные грызут стволы, чтобы подточить зубы.

Биолог Павел Глазков предупредил жителей Петербурга о возможном падении деревьев в районе реки Оккервиль. На этой территории живут бобры, которые активно грызут стволы, чтобы подточить зубы. Об этом специалист рассказал на своей странице "Каждой твари по паре" во "ВКонтакте". 

Эксперт рассказал, что бобры не впадают в зимнюю спячку. По ночам животные заготавливают еду впрок. Они собирают кору деревьев и кустарников. Чтобы достать нужные им ветви, иногда  валят деревья. Затем они сбрасывают прутья в воду, где еда без доступа кислорода остается свежей как в холодильнике. 

Есть риск падения деревьев на людей и машины, поэтому некоторые горожане начали оборачивать основание стволов металлической сеткой. 

Ранее на Piter.tv: во дворе на Комендантском проспекте горожане заметили голодную лису.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре

Теги: бобры в реке оккервиль, животные, опасность, павел глазков, падение деревьев, фауна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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