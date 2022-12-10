Во дворе на Комендантском проспекте горожане заметили голодную лису

Плутовка искала ужин около детской площадки.

На Комендантском проспекте петербуржцы заметили лису во дворе жилого дома. Животное искало в сугробе еду. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Плутовка искала ужин около детской площадки. Поиски пришлось прервать из-за шума, который ее спугнул. Животное убежало в неизвестном направлении.

Порыскав в снегу, лиса насторожилась. Вдалеке она заметила нечто такое, что заставило ее забыть об охоте и броситься бежать. Очевидец

Ранее Росприроднадзор объяснил, почему лисы выходят к людям.

Видео: Телеграм / ДТП и ЧП Санкт-Петербург