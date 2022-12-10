  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:56
113
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во дворе на Комендантском проспекте горожане заметили голодную лису

0 0

Плутовка искала ужин около детской площадки.

На Комендантском проспекте петербуржцы заметили лису во дворе жилого дома. Животное искало в сугробе еду. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Плутовка искала ужин около детской площадки. Поиски пришлось прервать из-за шума, который ее спугнул. Животное убежало в неизвестном направлении.

Порыскав в снегу, лиса насторожилась. Вдалеке она заметила нечто такое, что заставило ее забыть об охоте и броситься бежать.

Очевидец

Ранее Росприроднадзор объяснил, почему лисы выходят к людям.

Видео: Телеграм / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: голодная лиса, дикие животные, животные, комендантский проспект, лиса в центре петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии