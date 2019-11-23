  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росприроднадзор объяснил, почему лисы выходят к людям
Сегодня, 12:06
89
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Росприроднадзор объяснил, почему лисы выходят к людям

0 0

Жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы, которая легкодоступна на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также частных домов.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объяснило, почему горожане стали часто замечать лис рядом с жилой застройкой.

Это обстоятельство обусловлено тем, что животные перед зимой набирают вес и увеличивается количество потребляемой пищи. Как правило, для сохранения тепла в морозы лисице нужно набрать до 30% к собственному весу.

Росприроднадзор

Жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы, которая легкодоступна на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также частных домов. Специалисты Росприроднадзора рекомендует тщательно убирать мусор и содержать в чистоте прилегающую к жилью территорию.

В случае, если лисицы подходят близко к жилищу, не нужно кормить их. Пища, которую употребляет человек, может нанести травмы дикому животному. Кроме того, когда животные привыкают, что их кормят люди, они специально выходят к ним в поисках пищи. 

Если сегодня зверь принял из ваших рук еду и не причинил вреда, то в следующий раз он может нанести травмы.

Росприроднадзор

Также специалисты подчеркнули, что должно настораживать, если животное приближается к человеку, дает себя погладить и ведет себя, будто домашнее животное. Такое поведение может свидетельствовать о том, что животное нездорово.

Ранее в фонде помощи диким животным "Сирин" рассказали, как можно помочь "опасной" лисе из Павловского парка.

Фото: pxhere.com

Теги: лиса, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии