Росприроднадзор объяснил, почему лисы выходят к людям

Жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы, которая легкодоступна на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также частных домов.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объяснило, почему горожане стали часто замечать лис рядом с жилой застройкой.

Это обстоятельство обусловлено тем, что животные перед зимой набирают вес и увеличивается количество потребляемой пищи. Как правило, для сохранения тепла в морозы лисице нужно набрать до 30% к собственному весу. Росприроднадзор

Жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы, которая легкодоступна на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также частных домов. Специалисты Росприроднадзора рекомендует тщательно убирать мусор и содержать в чистоте прилегающую к жилью территорию.

В случае, если лисицы подходят близко к жилищу, не нужно кормить их. Пища, которую употребляет человек, может нанести травмы дикому животному. Кроме того, когда животные привыкают, что их кормят люди, они специально выходят к ним в поисках пищи.

Если сегодня зверь принял из ваших рук еду и не причинил вреда, то в следующий раз он может нанести травмы. Росприроднадзор

Также специалисты подчеркнули, что должно настораживать, если животное приближается к человеку, дает себя погладить и ведет себя, будто домашнее животное. Такое поведение может свидетельствовать о том, что животное нездорово.

Ранее в фонде помощи диким животным "Сирин" рассказали, как можно помочь "опасной" лисе из Павловского парка.

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