СМИ: в Нижнем Тагиле задержали с наркотиками контрактника из части, где погибли солдаты

В конце сентября в этой воинской части один солдат погиб от удара током, а второй совершил самоубийство.

В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов задержали с наркотиками контрактника из воинской части, расположенной в поселке Свободный, в которой в конце сентября погибли двое солдат. Об этом информирует сетевое издание "E1.RU", ссылаясь на источник в силовых структурах.

По словам собеседника СМИ, военнослужащий был задержан во время поднятия закладки с наркотическим веществом. Позже было установлено, что в им оказался мефедрон весом около двух граммов. По факту преступления было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта. Отмечается, что подобный случай уже второй за неделю.

Напомним, в населенном пункте Свободный расположена часть РВСН Тагильского ракетного соединения. В конце сентября за два дня там погибли двое солдат срочной службы. Один из них погиб в результате удара электрическим током, а второй – совершил суицид.

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