В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа из отдела Следственного комитета

Злоумышленники вынесли из подразделения ведомства сейф, в котором было более 14 млн рублей.

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа из подразделения следственного управления СК России по Республике Татарстан. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 4 октября. Неизвестные проникли в здание подразделения, заклеили камеры видеонаблюдения и похитили сейф, в котором находилось более 14,6 миллиона рублей. Денежные средства проходят по одному из дел как вещественное доказательство.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. из сообщения СК России по Республике Татарстан

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". В ведомстве добавили, что более подробная информация о ходе расследования в настоящее время не может быть озвучена.

Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело после видео о пытках заключенного.

Фото: СК России