В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа из отдела Следственного комитета

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа из подразделения следственного управления СК России по Республике Татарстан. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 4 октября. Неизвестные проникли в здание подразделения, заклеили камеры видеонаблюдения и похитили сейф, в котором находилось более 14,6 миллиона рублей. Денежные средства проходят по одному из дел как вещественное доказательство.
В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия.
из сообщения СК России по Республике Татарстан
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". В ведомстве добавили, что более подробная информация о ходе расследования в настоящее время не может быть озвучена.
Ранее в Саратовской области возбудили уголовное дело после видео о пытках заключенного.
Фото: СК России
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