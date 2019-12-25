В Саратовской области возбудили уголовное дело после видео о пытках заключенного

Расследование дела возложено на следственную группу в составе криминалистов и следователей регионального СУ СКР.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после появления в средствах массовой информации сообщений о насилии над заключенным. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". из сообщения СУ СКР по Саратовской области

Расследование дела возложено на следственную группу в составе криминалистов и следователей регионального СУ СК России. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства ЧП и закрепить собранные доказательства.

Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки. Поводом для нее послужили появившиеся в интернете видео и публикации средств массовой информации о "противоправных действиях" в отношении неустановленного мужчины.

Ранее СМИ сообщали, что глава саратовского УФСИН подал в отставку после скандала с пытками.

Фото: СУ СКР по Саратовской области