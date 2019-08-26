Пропавшего из воинской части на Урале срочника нашли мертвым

Военнослужащий попытался забраться на опору ЛЭП, чтобы осмотреться, но его ударило током.

Солдата срочной службы, который накануне пропал в районе воинской части в Свердловской области, нашли мертвым. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.

По имеющимся данным, военнослужащий погиб вследствие несчастного случая. Он попытался забраться на опору линий электропередачи, однако его ударило током.

Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. из сообщения ЦВО

Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что солдат мог заблудиться, собирая хворост. Он принял решение залезть на ЛЭП, чтобы сориентироваться на местности. После удара током срочник упал на землю, но он смог сбросить с себя горящую одежду и пройти более ста метров. Через несколько минут пострадавший умер. Его оружие было найдено неподалеку.

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