Пропавшего из воинской части на Урале срочника нашли мертвым

Солдата срочной службы, который накануне пропал в районе воинской части в Свердловской области, нашли мертвым. Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.
По имеющимся данным, военнослужащий погиб вследствие несчастного случая. Он попытался забраться на опору линий электропередачи, однако его ударило током.
Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни.
из сообщения ЦВО
Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что солдат мог заблудиться, собирая хворост. Он принял решение залезть на ЛЭП, чтобы сориентироваться на местности. После удара током срочник упал на землю, но он смог сбросить с себя горящую одежду и пройти более ста метров. Через несколько минут пострадавший умер. Его оружие было найдено неподалеку.
Ранее в Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты.
Фото: pixabay.com
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