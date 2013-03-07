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В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты
Сегодня, 12:10
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В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты

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Оба мужчины травмировались.

В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты. Об этом сообщили представители Telegram-канала SHOT. В источнике объяснили, что два спортсмена не справились с управлением воздушными средствами после удара. Инцидент зафиксирован на горе Ляля-Тепе около курортного города Феодосия. 

Пострадавшие выжили, но травмировались. Один из парапланеристов (67-летний экстремал) отделался ушибами и ссадинами. Второго (21-летнего молодого человека) пришлось эвакуировать с серьезным травмированием позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида.

Фото: Telegram-канал SHOT
 

Теги: крым, ляля-тепе, парапланерист, феодосия
Категории: Происшествия, Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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