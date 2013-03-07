Оба мужчины травмировались.

В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты. Об этом сообщили представители Telegram-канала SHOT. В источнике объяснили, что два спортсмена не справились с управлением воздушными средствами после удара. Инцидент зафиксирован на горе Ляля-Тепе около курортного города Феодосия.

Пострадавшие выжили, но травмировались. Один из парапланеристов (67-летний экстремал) отделался ушибами и ссадинами. Второго (21-летнего молодого человека) пришлось эвакуировать с серьезным травмированием позвоночника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Telegram-канал SHOT

