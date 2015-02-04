Агрессивных животных будут ловить.

В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида. Об этом журналистам рассказали представители городской администрации. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором показано, что мужчина с ограниченными возможностями на коляске пытается защищать свою собаку от атаки уличных животных. Во время этого мероприятия инвалид упал.

По факту нападения собак на мужчину в Заволжском районе на проспекте Ливанова в настоящее время администрацией города проводится проверка. пресс-служба мэрии Ульяновска

В настоящее время сведения о произошедшем переданы компании-подрядчику, ответственному за отлов бездомных животных. После того, как собаки будут пойманы, их поместят в приют временного содержания.

Путин подчеркнул необходимость обмена информацией о приютах для бездомных животных.

Фото и видео: Telegram/SHOT