В Ульяновске проведут проверку после нападения собак на пса инвалида. Об этом журналистам рассказали представители городской администрации. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором показано, что мужчина с ограниченными возможностями на коляске пытается защищать свою собаку от атаки уличных животных. Во время этого мероприятия инвалид упал.
По факту нападения собак на мужчину в Заволжском районе на проспекте Ливанова в настоящее время администрацией города проводится проверка.
пресс-служба мэрии Ульяновска
В настоящее время сведения о произошедшем переданы компании-подрядчику, ответственному за отлов бездомных животных. После того, как собаки будут пойманы, их поместят в приют временного содержания.
Путин подчеркнул необходимость обмена информацией о приютах для бездомных животных.
Фото и видео: Telegram/SHOT
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