  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из воинской части в Свердловской области пропал срочник с оружием
Сегодня, 16:35
152
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Из воинской части в Свердловской области пропал срочник с оружием

0 0

При себе у солдата были автомат Калашникова без патронов и штык-нож.

В Свердловской области пропал солдат из воинской части, расположенной в поселке Свободный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Bинцидент произошел во время учений. По предварительной информации, 20-летний срочник во время патрулирования отклонился от маршрута и заблудился в лесном массиве вблизи воинской части. При себе у солдата был автомат Калашникова без боезапаса и штык-нож. 

По данным сетевого издания "Е1.ru", полицейские позже нашли оружие, которое было при себе у срочника. В настоящее время на месте работает специальная комиссия. Местонахождение солдата устанавливается.

Ранее офицеров роты спецназа ГРУ заподозрили в сексуальном насилии и превышении полномочий в отношении подчиненных.

Фото: pixabay.com

Теги: армия россии, из части сбежал солдат, учения
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии