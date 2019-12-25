Офицеров ГРУ обвиняют в избиении и изнасиловании солдат

Следствие выявило три случая, в ходе которых офицеры издевались над подчиненными.

Офицеров роты спецназа ГРУ заподозрили в сексуальном насилии и превышении полномочий в отношении подчиненных. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина.

Речь идет об инцидентах, в которых могут быть замешаны командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег Панов и его заместитель капитан Александр Ерушевич.

По версии следствия, летом прошлого года офицеры проводили воспитательную беседу с ефрейтором. В ходе нее командир угрожал изнасиловать солдата черенком от швабры.

Другой эпизод произошел осень 2020 года. Майор требовал деньги с рядового на "нужды роты", однако тот ответил отказом. Тогда командир приказал подчиненному раздеться, после чего солдата привязали к дереву и избили палкой. Также рядовому угрожали прибить его гениталии к стволу дерева строительным степлером. Отмечается, что происходящее военные снимали на телефон.

Третий известный следствию эпизод произошел зимой текущего года. Панов избил рядового, а после этого изнасиловал его черенком от швабры с надетым на него презервативом.

21 сентября в отношении офицеров были возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении полномочий.

Ранее мы сообщали, что заместителя командира смешанного авиационного полка по военно-политической работе признали виновным в создании предпосылок к массовому убийству на аэродроме "Балтимор" осенью прошлого года.

Фото: СК России

