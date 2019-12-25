СМИ: в воинской части на Урале, где накануне погиб срочник, найден мертвым еще один солдат

По предварительным данным, военнослужащий совершил самоубийство.

В войсковой части Свердловской области найден мертвым солдат срочной службы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, военнослужащий совершил суицид. Инцидент произошел в той же части, где накануне погиб срочник.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем ранее 20-летний срочник во время патрулирования отклонился от маршрута и заблудился в лесном массиве вблизи воинской части. При себе у солдата был автомат Калашникова без боезапаса и штык-нож. Позже его нашли мертвым. Было установлено, что военнослужащий погиб вследствие несчастного случая. Он попытался забраться на опору линий электропередачи, чтобы осмотреться на местности, однако его ударило током.

Ранее офицеров роты спецназа ГРУ заподозрили в сексуальном насилии и превышении полномочий в отношении подчиненных.

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