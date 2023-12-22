В Свердловской области из горящего дома спасли 18 человек

В тушении огня участвовали 44 специалиста и 12 единиц техники.

В Свердловской области из горящего многоэтажного дома спасли 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 20 марта в Екатеринбурге. Поступило сообщение о возгорании в квартире на восьмом этаже жилого здания. Площадь огня составила 15 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 18 человек, из них четыре ребенка. Информации о пострадавших нет. В тушении огня участвовали 44 специалиста и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме.

Видео: МЧС России