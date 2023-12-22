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В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме

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По предварительным данным, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения.

В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

Инцидент произошел днем 14 марта на Бурашевском шоссе. На втором этаже многоквартирного жилого дома началось возгорание. По предварительным данным, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения. Информации о пострадавших нет. Спустя время пожар был ликвидирован. Его точную причину определит экспертиза.

Ранее мы сообщили, что в Забайкалье ликвидируют ландшафтный пожар.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: многоквартирный дом, пожар, тверь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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