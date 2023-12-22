По предварительным данным, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения.

В Твери вспыхнул пожар в строящемся многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

Инцидент произошел днем 14 марта на Бурашевском шоссе. На втором этаже многоквартирного жилого дома началось возгорание. По предварительным данным, произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде строения. Информации о пострадавших нет. Спустя время пожар был ликвидирован. Его точную причину определит экспертиза.

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Видео: Telegram / SHOT