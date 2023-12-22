В Забайкалье ликвидируют ландшафтный пожар

На месте работают более 100 специалистов и 25 единиц техники.

В Забайкалье огнеборцы ликвидируют ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Читинском районе неподалеку от станции Лесная. Поступило сообщение о возгорании сухой травы. Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился на 60 гектаров. Также сообщается о пожаре в дачном кооперативе. Возгорание охватило постройки на 30 участках.

На месте работают более 100 специалистов и 25 единиц техники. Огнеборцы локализовали все пожары и защитили от огня три населенных пункта.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии туристы застряли на льду Байкала.

Видео: МЧС России