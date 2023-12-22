ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

Мужчина рассказал о подготовке теракта на железной дороге.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали, расположенной на территории Свердловской области. Преступление подготавливалось61-летним агентом военной разведки киевского режима. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства страны. Известно, что мужчина выполнял задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта. ЦОС ФСБ РФ

Фигурант расследования был завербован спецслужбами иностранного государства во Львове. Он прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов. Подозреваемый намеревался опрокинуть составы с грузами, идущими в зону проведения специальной военной операции. Для совершения теракта мужчина должен был использовать самодельные устройства. Оперативники изъяли средства связи для конспиративного общения с куратором, а также устройство для опрокидывания составов. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ. Сейчас гражданин отправлен под стражу.

ФСБ задержала запускавшего БПЛА у военных объектов для воздействия на ПВО.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ