Мужчина дал признательные показания в госизмене.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы, который по заданию украинских спецслужб собирал и запускал беспилотники около зданий и объектов министерства по обороне. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Специалисты добавили, что такие задачи были направлены ради воздействия дронов на системы противовоздушной обороны города. Мужчина в инициативном порядке установил контакты с киевскими кураторами из состава одной из националистических военизированных террористических организаций. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 за государственную измену. Он отправлен под стражу. Россиянин может получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Осуществлял сборку и запуск БПЛА для создания ложных целей. Задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления. ЦОС ФСБ РФ

В ЦОС ФСБ России пояснили, что после установления контактов с украинскими спецслужбами на начальном этапе работы задержанный выполнял проверочные задания, а также организовал пропагандистскую деятельность, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России и СВО.

В тайнике на юге ДНР нашли противотанковый комплекс Javelin.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России