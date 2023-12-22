В свердловском поселке в пожаре погибли женщина и трое детей

Старшая дочь погибшей успела выбежать из дома.

На территории Свердловской области на пожаре погибли мать и трое детей. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Согласно сообщению от местной прокуратуры, трагедия произошла в деревянном жилом здании, находившимся под Верхней Турой, в поселке Ис. Во время возгорания выжила старшая дочь погибшей владелицы дома. Ей удалось взять на руки своего грудного ребенка а затем выбежать из горящего помещения.

При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В региональной прокуратуре заметили, что данная семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками.

Фото и видео: ГУ МЧС России