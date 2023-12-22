  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:18
55
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В свердловском поселке в пожаре погибли женщина и трое детей

0 0

Старшая дочь погибшей успела выбежать из дома.

На территории Свердловской области на пожаре погибли мать и трое детей. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Согласно сообщению от местной прокуратуры, трагедия произошла в деревянном жилом здании, находившимся под Верхней Турой, в поселке Ис. Во время возгорания выжила старшая дочь погибшей владелицы дома. Ей удалось взять на руки своего грудного ребенка а затем выбежать из горящего помещения. 

При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В региональной прокуратуре заметили, что данная семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, погибли люди, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии