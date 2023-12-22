Спасатели прибыли в приамурский рудник, где произошло ЧП с горняками

В ГУ МЧС раскрыли подробности операции по спасению жизней горняков.

Российские спасатели из Якутии прибыли на рудник в Амурской области, на территории которой под завалами горных пород находятся 13 человек. В пресс-службе регионального управления ГУ МЧС уточнили, что информацию об этом также подтвердили в компании "Покровский рудник". Специалисты заметили, что под завалами в шахте действительно находятся 13 человек. Ради спасения жизней людей из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет Ми-8 от МЧС России с 13 представителями личного состава экстренного ведомства и оборудованием.

Группировка спасателей чрезвычайного ведомства в составе 25 человек и 4 единицы техники прибыли в Зейский муниципальный округ на место обвала горных пород на руднике. Сотрудники оснащены снаряжением. пресс-служба ГУ МЧС по региону

По факту обрушения шахты в Следственном комитете по области ведется проверка. К месту инцидента прибыл местный прокурор от Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП.

МИ-8 МЧС России вылетел для эвакуации туристов после схода лавины на Камчатке.

Фото и видео: ГУ МЧС России