МИ-8 МЧС России вылетел для эвакуации туристов после схода лавины на Камчатке

Спасатели добрались к потерпевшим утром 19 марта из-за погодных условий.

Российский борт экстренного ведомства МИ-8 вылетел для эвакуации туристов после схода лавины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС. СПециалисты пояснили, что инцидент произошел на территории Камчатки. Путешественники совместно со спасателями успешно добрались до Семеновского кордона, расположенного на расстоянии около четырех километров от места происшествия. В районе ЧП сейчас находятся около 40 человек личного состава МЧС, а также к ним при соединились волонтеры. Добраться до локации им удалось только к утру 19 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе фиксируются сильные порывы ветра и низкая метель.

Днем 18 марта двое туристов пропали при сходе лавины на перевале Красноармейском на Камчатке.В общей сложности под лавиной оказались 11 человек. Девять туристов смогли самостоятельно ввбраться на поверхность и вызвать на помощь спасателей. Выбраться из-под снежных завалов не удалось двоим. Спустя несколько часов тело женщины откопали сами туристы, а тело молодого человека обнаружили спасатели.

В Ленобласти на водоемах проведут ледовзрывные работы.

Фото и видео: ГУ МЧС России