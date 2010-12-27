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В Орехово-Зуево 2-летний малыш уронил лампу в ванну и погиб
Сегодня, 12:55
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MShaffter

В Орехово-Зуево 2-летний малыш уронил лампу в ванну и погиб

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Малыш остался в ванной комнате ненадолго без присмотра.

В подмосковном Орехово-Зуево от удара током погиб 2-летний ребенок.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 2-летнего мальчика в Орехово-Зуево. Сообщается, что мать оставила ребенка без присмотра в ванной комнате. Малыш уронил в душевую кабину, включенную в розетку настольную лампу, и его ударило током. От электротравмы ребенок скончался. 

По результатам проведенной проверки будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее:  Новочеркасске скончалась годовалая девочка, которую ранило потолочным вентилятором

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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