В Орехово-Зуево 2-летний малыш уронил лампу в ванну и погиб

Малыш остался в ванной комнате ненадолго без присмотра.

В подмосковном Орехово-Зуево от удара током погиб 2-летний ребенок.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 2-летнего мальчика в Орехово-Зуево. Сообщается, что мать оставила ребенка без присмотра в ванной комнате. Малыш уронил в душевую кабину, включенную в розетку настольную лампу, и его ударило током. От электротравмы ребенок скончался.

По результатам проведенной проверки будет вынесено процессуальное решение.

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