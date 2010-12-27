В Новочеркасске скончалась годовалая девочка, которую ранило потолочным вентилятором

Накануне, 25 августа, пришли печальные новости из Новочеркасска, там остановилось сердце годовалой малышки, которую неделю пытались спасти врачи.
ЧП произошло 17 августа на праздновании первого дня рождения девочки. Взрослые и дети отмечали праздник в ресторане. Крестный именинницы подкидывал малышку, в один из моментов он не рассчитал и подкинул девочку высоко. Лопасть потолочного вентилятора ударила малышку по голове, и отбросила на лестницу.
Местные медики неделю боролись за жизнь малышки, но спасти ее не смогли. На крестного именинницы могут возбудить уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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Фото: HUE
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