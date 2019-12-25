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Женщина с ножом и ребенком на руках задержана в Мурино
Сегодня, 8:13
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Женщина с ножом и ребенком на руках задержана в Мурино

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Задержанную увезли в отдел для дальнейшего разбирательства, малыша доставили в больницу.

Полицейские задержали неадекватную женщину в Мурино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 10 июля поступила информация о том, что на бульваре Менделеева местная жительница ведет себя неадекватно. Она забралась с ножом в руках и с ребенком на козырек парадной. Там женщину сняли очевидцы. 

Задержанную увезли в отдел для дальнейшего разбирательства, малыша доставили в больницу. 

Женщина будет направлена на освидетельствование на состояние опьянения. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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