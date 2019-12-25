Женщина с ножом и ребенком на руках задержана в Мурино

Задержанную увезли в отдел для дальнейшего разбирательства, малыша доставили в больницу.

Полицейские задержали неадекватную женщину в Мурино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 10 июля поступила информация о том, что на бульваре Менделеева местная жительница ведет себя неадекватно. Она забралась с ножом в руках и с ребенком на козырек парадной. Там женщину сняли очевидцы.

Задержанную увезли в отдел для дальнейшего разбирательства, малыша доставили в больницу.

Женщина будет направлена на освидетельствование на состояние опьянения. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом.

Фото: Piter.TV