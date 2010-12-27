В Москве умерла тревел-блогер из Краснодара после серьезного ДТП на Бали

Девушка впала в кому после серьезного ДТП на Бали. Родственники перевезли ее в Москву, но спасти ее не смогли.

Накануне, 25 августа, в столичной клинике скончалась Олеся Сацункевич.

Олеся Сацункевич известный тревел-блогер, уроженка Краснодара, 11 августа около 4 утра попала на мотоцикле в ДТП. У нее был диагностирован сильный ушиб головного мозга. Когда Олесю доставили в больницу, она была в сознании, но речь ее была бессвязной. Затем состояние стало резко ухудшаться, пошло кровоизлияние в мозг, и девушка впала в кому.

Местные врачи готовили Олесю к операции, но затем операцию отменили из-за нестабильного состояния пациентки. Друзья и близкие на страничке Олеси начали собирать средства на лечение, затем сбор денег приостановили.

Несколько дней назад Олесю перевезли в Россию в столичную клинику, но помочь ей уже не смогли. Накануне, девушка скончалась.

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