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В КБР погиб мужчина, сорвавшись с "тарзанки" в Чегемском ущелье
Сегодня, 9:06
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MShaffter

В КБР погиб мужчина, сорвавшись с "тарзанки" в Чегемском ущелье

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Тело погибшего туриста нашли и доставили в Чегем.

В Чегемском ущелье КБР погиб турист из Новороссийска.

ЧП произошла накануне, 25 августа, в Чегемском ущелье. Турист 1978 года рождения во время спуска (роуджампинг) сорвался и погиб. На поиски мужчины выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 9 человек и 2 единицы техники. 

Сейчас стало известно, что тело туриста обнаружено и доставлено в город Чегем. Подробности  и причины трагедии устанавливаются.

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Фото: i.ytimg.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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