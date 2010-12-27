В КБР погиб мужчина, сорвавшись с "тарзанки" в Чегемском ущелье

Тело погибшего туриста нашли и доставили в Чегем.

В Чегемском ущелье КБР погиб турист из Новороссийска.

ЧП произошла накануне, 25 августа, в Чегемском ущелье. Турист 1978 года рождения во время спуска (роуджампинг) сорвался и погиб. На поиски мужчины выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 9 человек и 2 единицы техники.

Сейчас стало известно, что тело туриста обнаружено и доставлено в город Чегем. Подробности и причины трагедии устанавливаются.

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