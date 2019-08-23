В Саудовской Аравии во время прыжка погиб 38-летний сотрудник NASA и чемпион по бейсджампингу

Анджело Грубишич занимался повышением безопасности прыжков.

В Саудовской Аравии во время планового испытательного прыжка погиб ученый-ракетчик и чемпион по бейсджампингу Анджело Грубишич.

Анджело Грубишич - Британский ученый-ракетчик, сотрудник NASA, который принимал участие в разработке и испытаниях передовых двигательных установок для космических аппаратов, читал лекции в области космонавтики по человеческому и роботизированному космическому полету, используя прикладные инженерные знания и методологии систем.

Анджело Грубишич был любителем экстремального вида спорта. Его страстью и его делом был бейсджампинг вингсьют. Кроме всего прочего Грубишич присоединился несколько лет назад к проекту "Икар", который занимался разработкой вингсьюта, с целью повышения безопасности.

Во вторник, сообщает Daily Mail, во время планового прыжка в Саудовской Аравии Анджело Грубишич разбился. Ему было 38 лет.

Фото и видео: Instagram/Анджело Грубишич