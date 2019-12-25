Вашингтон готовит "Соглашение Артемиды".

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на собственные источники. Эксперты пояснили, что администрация Дональда Трампа занимается созданием легальной основы для добычи полезных ископаемых на Луне. Это происходит на фоне подготовки международного "Соглашения Артемиды".

"Соглашение Артемиды" по инициативе авторов проекта направлено на то, чтобы объединить союзников США вокруг НАСА. Основной задачей документа является добиться отправки людей и космических станций на Луну в ближайшее десятилетие. Договор о добыче ресурсов на спутнике земли поддерживает ряд стран, включая Канаду, Японию, европейские государства, ОАЭ.

Источники Reuters заметили, что Россия не войдет в список основных партнеров Америки в данном соглашении на первых стадиях запуска проекта. Причиной стала позиция Пентагона. Военное ведомство считает, что Москва является угрозой для США. Речь идет об опасных маневрах российских спутников, которые направлены на сближение с американскими космическими объектами.

Россия сядет на Луну в 2021 году.



