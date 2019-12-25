СМИ: три человека пропали без вести после крушения китайского судна у берегов Японии. Об этом сообщили журналисты из NHK. По данным СМИ, судно перевернулось в акватории префектуры Окинава на юге Японии. Предположительно, на данный момент еще семеро человек дрифтуют на поверхности воды около пострадавшего судна.
На поиски пострадавших направлены японские силы Управления безопасности на море. К месту крушения направляется патрульный корабль.
Читатели японского СМИ "признали" потерю Курил.
Фото: Pixabay.com
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