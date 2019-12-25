Еще семеро пострадавших могут дрейфовать в море.

СМИ: три человека пропали без вести после крушения китайского судна у берегов Японии. Об этом сообщили журналисты из NHK. По данным СМИ, судно перевернулось в акватории префектуры Окинава на юге Японии. Предположительно, на данный момент еще семеро человек дрифтуют на поверхности воды около пострадавшего судна.

На поиски пострадавших направлены японские силы Управления безопасности на море. К месту крушения направляется патрульный корабль.

Читатели японского СМИ "признали" потерю Курил.

Фото: Pixabay.com