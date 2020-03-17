Пользователи портала Shukan Gendai прокомментировали план правительства по возвращению "северных территорий".

Читатели японского СМИ "признали" потерю Курил. В местном издании Shukan Gendai оценили вероятность возвращения "северных территорий" под контроль Токио. Пользователи сошлись во мнении, что такое развитие ситуации будет маловероятным. Они призвали правительство пересмотреть стратегию по отношению к Москве.

Япония научилась только повторять, как мантру: "Верните острова!". Она неспособна посмотреть на эту проблему конструктивно. заявление одного из читателей

Также читатели напомнили, что на островах уже 80 лет проживают россияне. В Японии рассказали, что акватория региона богата биологическими ресурсами, а также территория имеет важное военно-стратегическое значение для РФ, так как оттуда подводные лодки Минобороны могут сдерживать ВМФ противника. В связи с такой обстановкой иностранцы не понимают, "о каком возврате островом тут можно говорить".

Если говорить честно, то Путин не так уж плохо относится к Японии и даже демонстрировал какое-то подобие готовности достигнуть с ней соглашения по территориям. Япония сама упустила свой шанс. комментарий пользователя Shukan Gendai

Японский премьер считает предметом переговоров с РФ южную часть Курил.

Фото: Pixabay.com