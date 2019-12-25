Мужчина погиб под завалами мебели, упавшей от подземных толчков.

Обнаружена первая жертва мощного землетрясения в Японии. Об этом сообщили журналисты местного информационного портала Kyodo. Тело погибшего обнаружено в квартире. Японец 50-ти лет находился в городе Фукусима. Он умер под завалами обвалившейся мебели. Тело жертвы нашли родственники, которые пришли проведать мужчину, который перестал выходить на связь.

По данным источника, 13 февраля на северо-востоке страны были зафиксированы сильные подземные толчки. Магнитуда землетрясения в Тихом океане составила 7,3 балла. Пострадавшими в результате возникновения стихийной аномалии считаются более 180 человек. На территории Японии подземные толчки ощущались в десяти префектурах.

По мнению местных сейсмологов, данное землетрясение является афтершоком того землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.

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