Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах

Пользователи Sankei Shimbun прокомментировали установку российских РЭБ в регионе.

Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курильских островах. Издание Sankei Shimbun разместило на собственном сайте материал об установке средств радиоэлектронной борьбы российского производства в регионе. Журналисты уточнили, что потенциал РФ в введении электронной и электромагнитной войны считается одним из сильнейших в мир.

Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться, чтобы не допустить этого! Нужно разместить у нас ракеты, которые долетали бы как минимум до Владивостока! Мы должны обладать мощными щитом и мечом! пользователь с ником 346

Юзер с ником xsa заявил, что ему совершенно непонятно, "что творят эти русские". Японец mog спросил у СМИ, какие шаги по поводу размещения российских РЭБ собирается предпринять правительство в Токио и Минобороны страны. Он добавил, что могут ли найтись в толпе некомпетентных чиновников хотя бы несколько умных деятелей или ситуация завершится выстрелами из холостых патронов. Пользователь gon призвал Японию вооружить Хоккайдо, а юзер GAMDAM - обзавестись национальным электромагнитный оружием в регионе.

В Японии создали умеющую пукать робота-кошку.

Фото: Pixabay.com