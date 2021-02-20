Гаджет Nicobo можно купить за 360 долларов.

В Японии создали умеющую пукать робота-кошку. Об этом сообщили местные журналисты из издания Gizmodo. По данным СМИ, аппарат разработан фирмой Panasonic совместно с учеными из лаборатории робототехники Мичио Ока технологического университета Тоёхаси.

Новинка получила наименование Nicobo. Очевидцы заявили, что робот напоминает им "перевернутую миску с глазами и хвостом, завернутую в старый носок". В настоящее время он не способен передвигаться. Устройство может только поворачиваться из стороны в сторону. При этом гаджет оснащен датчиками распознавания лиц, микрофонами и другими приспособлениями, способными уловить поглаживания. Если роботу не нравится, как с ним обращаются, то он может отвернуться от человека и сымитировать приступ метеоризма.

Словарный запас Nicobo ограничен несколькими звуками, но со временем от него можно будет услышать некое подобие детского лепета. Стоимость такого друга оценивается в 26 тысяч рублей (360 долларов). Через полгода покупателю придется оформить на покупку ежемесячную подписку на 10 долларов.

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Видео: YT / Panasonic Japan（パナソニック公式）