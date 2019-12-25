Из-за схода ледника 200 человек считаются пропавшими без вести, 32 местных жителя погибли.

СМИ: спасатели начали бурить тоннель для поиска пропавших при сходе ледника в Индии. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. По данным СМИ, инцидент произошел в штате Уттаракханд на севере страны. В ловушке оказались 35 рабочих. Уже сейчас известно о том, что погибшими считаются 32 человека. Более 200 числятся пропавшими без вести.

Спасатели начали операцию по бурению тоннеля в 02:00 по местному времени 11 февраля (23:30 по московскому времени 10 февраля) сообщение Uttarakhand Police

Напомним, что ледник сошел утром 7 февраля в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли. Там располагается место строительства гидроэлектростанции, которая будет иметь мощность 520 МВт. В данном месте плотина считается одним из важнейших элементов для развития региона в горной сфере. Сейчас плотина полностью разрушена. На поиски выживших отправлены Национальные силы реагирования, спасатели и пограничники.

СМИ: На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв.

Фото: Twitter/Uttarakhand Police

