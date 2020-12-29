СМИ: На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв

На данный момент сообщается о двух жертвах и одном пострадавшем.

СМИ: На нефтяном предприятии в Татарстане около 09:50 утра по московскому времени произошел взрыв. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник в регионе. По данным специалиста, в момент взрыва нао ткрытой площадке проводились испытания сжатым газом. Речь идет об объекте, расположенном в селе Большое Нуркеево. Объект принадлежит "Малым нефтяные компаниям Татарстана"

Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв источник агентства

На данный момент известно о гибели двух человек. Еще один рабочий оказался ранен. Сведения о его состоянии уточняются. По предварительной информации пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами рук, ног и грудной клетки. Он доставлен в больницу Набережных Челнов. В пресс-службе местной прокуратуры уточнили, что взрыва на месте происшествия не было, там только разорвалась емкость.

В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте.

Фото: Piter.tv