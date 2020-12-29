Ранее специалисты нашли тела еще двух рабочих.

В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте. Ранее горноспасатели нашли тела двух жертв на территории шахты имени Тихонова в в Ленинск-Кузнецком округе региона, которая входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Об этом рассказал заместитель главы региона по вопросам промышленности, транспорта и экологии Андрей Панов.

В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ...На шахте приостановлена работа из-за обрушения горной породы Андрей Панов, замгубернатора Кемеровской области

Напомним, что трагедия произошла из-за выброса метана и обрушения горной породы. В ночь на 22 января при выполнении подземных работ произошел выброс метана. В этот момент на шахте трудились 44 человека. Выйти на поверхность удалось 41 сотруднику. В настоящее время Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства по охране труда и безопасности. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело.

Известно, что из бюджета области семьям жертв будет выплачена компенсация.

В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте.

Фото: Instagram/panov_kuzbass

