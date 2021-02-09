В США считают эти мероприятия помехой для страны в Индийском океане.

В Пентагоне прокомментировали совместные учения России, Китая и Индии. Об этом журналистам на брифинге сообщил Джон Кирби. Чиновник уточнил, что Минобороны США рассматривают военные мероприятия, которые три страны проведут в середине февраля, как помеху возможностям Вашингтона в регионе Индийского океана.

Отработка возможностей ВМС - это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру Джон Кирби, представитель Пентагона

Напомним, что военно-морские учения под названием "Пояс морской безопасности" также прошли в конце декабря 2019 года. Тогда Иран заявил, что подобные мероприятия будут проводиться и дальше. Повторные учения привязаны к пандемии коронавируса.

В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией.