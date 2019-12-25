В США рассказали о том, что Вашингтон должен сдерживать агрессию Москвы и Пекина.

В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией и Китаем. Об этом в феврале 2021 года написал глава Стратегического командования США Чарльз Ричард в статье для официального издания Военно-морского института. Адмирал уточнил, что со времен распада Советского Союза Америка не рассматривала возможность прямого столкновения с ядерной державой, однако на данный момент наблюдается перелом в ситуации. Эксперт добавил, что ошибочно думать о том, что вероятные противники США не будут использовать ядерный арсенал.

Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству Чарльз Ричард, американский адмирал

По мнению специалиста, Минобороны США на данный момент сосредоточено на борьбе с терроризмом, а Москва и Пекин в это время готовят агрессивную политику и бросают вызов международным нормам силовыми методами, которые мир не видел со времен холодной войны. Ричард призвал США активно конкурировать с возможными противниками и сдерживать их агрессию.

Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области.

Фото: Минобороны России