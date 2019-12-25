СМИ: российская "Красуха-4" сбила над Сирией 36 крылатых ракет США

Эксперты раскрыли подробности атаки на авиабазу "Хмеймим".

Российская "Красуха-4" сбила над Сирией 36 крылатых ракет США. По данным местных СМИ, массовую атаку дронов на авиабазу "Хмеймим", на которой расположены российские войска, удалось отбить практически без огневого воздействия со стороны ПВО. Уточняется, что 6 из 13 беспилотных аппаратов, "которыми предположительно управляли американские военные, были ликвидированы на счет действия системы радиоэлектронной борьбы.

Российские системы ПВО и РЭБ впервые успешно предотвратили массовую атаку БПЛА 5 января 2018 года. Из 13 БПЛА, использованных в этой атаке, шесть были уничтожены российской системой РЭБ. издание "Авиа.про"

Напомним, что ранее РЭБ "Красуха-4" сбила девять турецких дронов. В прессе полагают, что отечественная система может быть причастна к уничтожения дронов Анкары над Нагорным Карабахом. За два дня Вооруженные силы Армении смогли "убрать" 9 турецких беспилотников-камикадзе Bayraktar TB-2, когда те попытались атаковать позиции силовиков.

Неизвестный комплекс РЭБ отключил спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем.

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