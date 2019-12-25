Неизвестный комплекс РЭБ отключил спутники GPS над Сирией, Ливаном и Израилем

Это помешало полетам израильской авиации в регионе.

Неизвестная система РЭБ полностью выключила спутниковую навигацию над территорией Сирии, Ливана и Израиля. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про". По данным источника, военная авиация Иерусалима проявила большую активность над воздушным пространством Ливана, а также границ Сирии. Около полуночи навигация спутников неожиданно перестала работать. Эксперты связывают такую ситуацию с использованием в регионе мощной системы радиоэлектронного подавления.

На кадрах представлена активность авиации. Однако спустя полтора часа отследить передвижение самолетов оказалось невозможным, так как спутники перестали реагировать. Предположительно, неустановленная РЭБ частично отключила систему GPS для всех летательных аппаратов одновременно. Официальных комментариев по данной ситуации нет.

Напомним, что самым мощным средством РЭБ в Сирии на данный момент считается "Краснуха" российского производства. Однако эти комплексы не использовались для создания помех израильской авиации на протяжении последних нескольких лет.

Шойгу: Дальность применения систем радиоэлектронной борьбы выросла в 3,5 раза.

Фото: Авиа.про