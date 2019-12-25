Шойгу: Дальность применения систем радиоэлектронной борьбы выросла в 3,5 раза

Многие разработки российских РЭБ в Минобороны назвали уникальными.

Российский глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что дальность применения систем радиоэлектронной борьбы выросла в 3,5 раза. Об этом чиновник рассказал на заседании коллегии оборонного ведомства. По данным чиновника, отечественные средства РЭБ не имеют аналогов в мире.

Совместными усилиями министерства обороны, научного и оборонно-промышленного комплекса с 2015 года созданы современные комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования во всех звеньях управления. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

В ведомстве объяснили, что Россия разработала 19 новейших образцов РЭБ. Некоторые из них работают на воздушных носителях. Разработчики комплексов учитывали перспективы создания и развития систем управления войсками и вооружением зарубежных армий.

Шойгу напомнил, что за последние три года российская армия получила на вооружение более тысячи образцов техники РЭБ. В этот список также входят автономные малогабаритные передатчики помех.

Шойгу поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником.

Фото и видео: Минобороны России