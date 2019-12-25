В Минобороны России напомнили о Дне ССО.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. Сообщение размещено на официальном сайте оборонного ведомства России. Чиновник объяснил, что военнослужащие ССО защищают гражданское население в условиях нелегкого внешнеполитического времени. Он поблагодарил военных за сохранение мира и борьбу с международным терроризмом.

Военнослужащие Сил специальных операций — это профессионалы высочайшего уровня, мастерски владеющие новейшими системами вооружения, действующие всегда четко и слаженно, способные выполнить задачи исключительной сложности в любой точке мира. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Всем представителям ССО министр пожелал здоровья, новых успехов, счастья.

Фото: Минобороны России