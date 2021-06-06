СМИ: ракеты ЗРК "Оса" не попали по турецкому беспилотнику Byaraktar TB2

Ударный БПЛА спасли собственные системы радиоэлектронного подавления.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 отразил две ракеты зенитно-ракетного комплекса "Оса". Видеофакт опубликовало агентство Avia.pro.

По данным СМИ, в предоставленном ролике видно, как ракета ЗРК "Оса" была выпущена в сторону турецкого БПЛА. Но поразить цель не удалось ни первой, ни второй ракете. Однако, по утверждению агентства, при повторной атаке БПЛА получил частичные повреждения поражающими элементами зенитной управляемой ракеты.

Уточняется, что беспилотник смог отразить атаку благодаря своей системе радиоэлектронной борьбы. Данная система способна отклонить ракеты на определенное расстояние, тем самым обезопасив себя.

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Видео: Youtube/Lipetsk Life