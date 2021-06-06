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Вчера, 12:51
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СМИ: ракеты ЗРК "Оса" не попали по турецкому беспилотнику Byaraktar TB2

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Ударный БПЛА спасли собственные системы радиоэлектронного подавления.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 отразил две ракеты зенитно-ракетного комплекса "Оса". Видеофакт опубликовало агентство Avia.pro.

По данным СМИ, в предоставленном ролике видно, как ракета ЗРК "Оса" была выпущена в сторону турецкого БПЛА. Но поразить цель не удалось ни первой, ни второй ракете. Однако, по утверждению агентства, при повторной атаке БПЛА получил частичные повреждения поражающими элементами зенитной управляемой ракеты.

Уточняется, что беспилотник смог отразить атаку благодаря своей системе радиоэлектронной борьбы. Данная система способна отклонить ракеты на определенное расстояние, тем самым обезопасив себя.

Ранее военные ДНР перехватили ударный БПЛА ВСУ рядом с храмом.

Видео: Youtube/Lipetsk Life

Теги: bayraktar tb2, беспилотник, зрк оса, рэб
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 7 ) Посмотреть все

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Аноним
Вчера 16:21

Слепая оса мазила.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 8:01

Ты до конца смотрел? Видно что 1 ракета его поразила, а 2 добила. 

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Аноним
Вчера 20:24

Так первая ракета его сбила, а вторая уже на подлете к земле добила, видно на видео все. В чем подвох?

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Аноним
Сегодня 8:20

Его сбила первая ракета. Вторую зря выпустили.., уже по падающему.. Aviа.pro как часто бывает - гадит...

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Аноним
Вчера 18:16

А что же вы хотели от комплекса ПВО, разработанного более 50 лет назад !?

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Аноним
Сегодня 6:00

Комплекс выпускался в 70-х годах, было бы удивительно если бы он сбил новейший беспилотник

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Аноним
Вчера 15:55

Нет самонаведения у осы в природе. А на максимальную дальность по мелкой цели возможен промах

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