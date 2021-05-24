Польша закупит у Турции ударные БПЛА

Первая партия турецких беспилотников ожидается в 2022 году.

Польша закупит у Турции 24 беспилотных летательных аппарата Bayraktar. Об этом заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, БПЛА будут вооружены противотанковыми ракетами.

В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора" Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

Министр обороны отметил, что соглашение на покупку беспилотных летательных аппаратов будет подписано во время визита в Турцию главы Польши Анджея Дуды. Он должен состояться 24 мая.

Сообщается, что первый комплект Bayraktar поступит в распоряжение армии республики в следующем году.

Ранее в МИД России назвали критерий для включения в список недружественных стран.

Видео: YouTube / CNN TÜRK