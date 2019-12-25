В МИД России назвали критерий для включения в список недружественных стран

Он касается уважительного отношения к советским мемориалам.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал критерий, из-за которого государства могут попасть в список недружественных стран РФ. Об этом он сообщил в ходе заседания оргкомитета "Победа". Его слова приводит "РИА Новости".

По его словам, неуважительное отношение к мемориалам, которые посвящены Великой Отечественной войне, может стать причиной включения страны в перечень. Богданов подчеркнул, что в настоящее время многие государства позволяют беспрепятственно совершать это.

Самим ярким примером такого подхода является Польша, где власти выдумали концепцию <...> "символических памятников, подлежащих декоммунизации". Михаил Богданов, замминистра иностранных дел РФ

Замглавы МИД отметил, что происходящее противоречит соглашениям между РФ и Польшей, которые касаются захоронений и памятных мест героев войны и репрессий. Это соглашение было подписано сторонами в 1994 году.

Также Богданов напомнил, что власти республики пренебрегают перечнем мемориалов защитников отечества, погибших на территории Польши, который был утвержден в 1997 году. В данном списке изначально было более 560 объектов. По словам замглавы МИД, сейчас их осталось всего 112.

Ранее мы сообщали, что в МИД не исключили расширения списка недружественных стран.

Фото: ВК / МИД России