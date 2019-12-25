В МИД России не исключили расширения списка недружественных стран

Однако власти РФ не желают делать его безразмерным.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что число стран в списке недружественных стран может стать больше. Об этом он сообщил в интервью РБК.

По его словам, список можно расширить, но российские власти не хотят делать его безразмерным. Рябков отметил, что находящиеся в перечне государства в настоящее время, по мнению правительства РФ, больше всего выступают против России.

Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

По словам Рябкова, кабинет министров России при составлении списка опирался не на элементы риторики, а на реальны действия стран. Также Рябков добавил, что власти США пока не просили исключить их из перечня.

Ранее глава МИД Германии заявил о "самых серьезных за 30 лет" временах в отношениях с Россией.

Фото: Piter.tv