На "Потсдамских встречах" глава МИД Германии прокомментировал разногласия между Берлином и Москвой.

Глава внешнеполитического немецкого ведомства Хайко Маас заявил о "самых серьезных за 30 лет" временах в отношениях с Россией. Такое заявление руководитель МИД ФРГ сделал в видеообращении на 25-й конференции "Потсдамские встречи". На мероприятии специалисты будут обсуждать перспективы развития европейского региона, а также новую расстановку политических сил во время и после пандемии.

Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях серьезные, самые серьезные за последние 30 лет. Решение возникает только тогда, когда мы говорим друг с другом. Хайко Маас, глава МИД Германии

Эксперт в послании к участникам конференции сообщил о конфликтах между официальным Берлином и Москвой. Проблемы в отношениях между странами касаются вопроса ситуации с гражданским обществом в РФ, а также обстановки на государственной границе с Украиной, усиления активности российских спецслужб.

Российские военные показали иностранным журналистам базу в Арктике.

Фото: European Comission